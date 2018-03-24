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’da şoku

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Fransa’da DEAŞ şoku

'nın güneybatısındaki Trebes kentindeki terör örgütü üyesi bir kişi, üç kişiyi öldürdü. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, 26 yaşındaki Redouane Lakdim isimli saldırganınsa polis baskınında öldüğünü söyledi. Fransız bakan, saldırganın uyuşturucu bulundurmak gibi adi suçlardan sabıkasının bulunduğunu ve radikalleştiğine ilişkin bir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Saldırganın önce Trebes'e arabayla 15 dakika uzaklıktaki Carcassone kentinde yürüyen dört polis memuruna ateş ettiği, birini öldürdüğü, daha sonraysa çaldığı bir araçla Trebes'teki Super U isimli süpermarkete gittiği belirtildi. Yerel medya saldırganın, süpermarketteki rehine eyleminden önce bir polisi, rehine eylemindeyse iki kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

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Fransa’da DEAŞ şoku
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