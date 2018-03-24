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'de terör örgütü çatlağı

Kürdistan Yurtseverler Birliği () Ankara Temsilcisi Behroz Gelali, partisindeki bazı yetkililerin terör örgütü 'yı destekler mahiyette açıklama yapmalarına sert tepki göstererek, açıklamaların KYB'nin evini başına yıkmaktan öteye gitmediğini belirtti. Gelali, KYB'nin üst düzey yetkilileri ve politbüro üyelerine bir mektup göndererek, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında partide bazı yetkililerin medya önünde PKK'yı destekler nitelikte açıklamalar yapması nedeniyle ile ilişkilerin çok kötü bir sürece girdiği uyarısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 16:51
KYB'de terör örgütü PKK çatlağı

içerisinde bazı yetkililerin sorumsuz davrandığını dile getiren Gelali, "Bu yetkililer televizyon kameralarının önüne çıkınca, KYB ve güçlü olduğu bölgenin çıkarlarını unutarak, Afrin'e güç göndermeyi gündeme getiriyorlardı. Böylesi açıklamalar Kürtler başta olmak üzere KYB'nin evini başına yıkmaktan öteye geçmiyor." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR SİYASETİN BİR HAFTALIK BİLE ÖMRÜ YOK"

Siyasi müzayedeye sınır konulmasının gerektiğine dikkati çeken Gelali, böylesi bir siyasetin haftalık ömrünün bile olmadığını ve kimsenin çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi.

'nin Aralık 2012 tarihinde ani bir şekilde hastalanmasından sonra, ve KYB arasındaki ilişkilerin her geçen gün kötüye doğru gittiğini hatırlatan Gelali, Talabani'nin barış süreçlerinde iyi bir rol oynadığını ve asla siyasi müzayede içerisine girmediğini belirtti.

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Gelali'nin mektubu, Başbakan 'ın dün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hava sahasını 'e açılacağını ancak terör örgütüne yönelik Süleymaniye'deki açıklamalar ve ülkenin aleyhine faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam etmesi gerekçesiyle buraya açılmayacağını duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

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KYB'de terör örgütü PKK çatlağı
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