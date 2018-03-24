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Uzaylı değil kusurlu doğum

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Giriş Tarihi: 24.3.2018
Uzaylı değil kusurlu doğum
Şili'nin 'nde bulunan 15 santimlik iskeletin bir uzaylıya değil genetik mutasyona uğramış bir insan fetüsü olduğu belirlendi. La Noria köyündeki bir madende keşfedilen Ata adındaki tuhaf görünümlü iskeletin uzaylı olabileceği düşünülmüştü. Ancak ABD'li bilim adamları, 5 yıllık araştırma sonucunda kısa boyu 10 çift kaburgası bulunan iskeletin genetik mutasyona uğramış bir kız bebeğe ait fetüs olduğunu keşfetti. Bedeni deformasyonla doğan bebeğin doğum esnasında ya da hemen sonrasında öldüğü belirlendi.
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Uzaylı değil kusurlu doğum
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