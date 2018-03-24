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’da sitede dehşeti: 13 ölü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Vietnam’da sitede yangın dehşeti: 13 ölü
'ın Ho Chi Minh kentinde bir sitenin otoparkında çıkan 3 apartmanı sardı. Yangında 13 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedildi. Altı yıl önce inşa edilen 15 ila 21 katlı 3 binada 736 daire olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, ölenlerden çoğunun panik halinde üst katlardan atlayanlar ya da dumandan boğulanlar olduğunu söyledi. Yangın, 200'den fazla itfaiyecinin bir saatten uzun süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Vietnam basınında yer alan haberlerde, polisin 100'den fazla apartman sakinini kurtardığı, binden fazla kişinin de yangından kendi imkanlarıyla kaçtığı bildirildi.
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Vietnam’da sitede yangın dehşeti: 13 ölü
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