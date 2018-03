2 milyon $’lık teklif yüzüğü kayboldu kulüp karıştı

Gece hayatına düşkünlüğüyle bilinen Paris Hilton (37), ABD'nin Miami kentinde cuma gecesi oyuncu ve manken nişanlısı Chris Zylka ile birlikte gittiği bir partide neredeyse 2 milyon dolarlık yüzüğünü kaybediyordu. RC Cola Plant isimli 7 bin kişilik kulüpteki partide Above & Beyond isimli dj'leri dinlemeye giden Hilton, gecenin ilerleyen saatlerinde oturduğu VIP bölümünde dans etmeye başladı. Hilton, bir süre sonra 20 karatlık armut şeklindeki elmas yüzüğün parmağında olmadığını farketti. Zylka'nın nişan yüzüğü olarak hediye ettiği yüzüğü kaybettiğini sanan Hilton gözyaşlarına boğulurken, mekanın korumaları yüzüğü her yerde aramaya başladı. Yüzük iki masa ötedeki bir buz kovasının içinden çıkarken, Paris Hilton rahat bir nefes aldı. Bir görgü tanığı Page Six isimli magazin sitesine, "Paris elleri havada dans ederken birden yüzüğü uçtu. Çok panikledi. Mekan çok kalabalık ve karanlıktı. Neredeyse sabahın ilk saatleriydi" sözleriyle gördüklerini anlattı. Chris Zylka ocak ayında Colorado'nun Aspen kayak merkezinde Paris Hilton'a evlenme teklif etmiş ve özenle seçtiği bu elmas yüzüğü sevgilisine takmıştı. Zylka'nın romantik evlenme teklifi sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü.

