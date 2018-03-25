Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > 50 metre yükseklikte asılı kaldı

50 metre yükseklikte asılı kaldı

’nın başkenti Sohum’da sebebi belirlenemeyen bir nın ardından 50 metre yükseğe uçan şahsın bedeni ağaca asılı kaldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 17:06
50 metre yükseklikte asılı kaldı

'nın başkenti Sohum'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, 1 kişi sebebi belirlenemeyen bir yla 50 metre yüksekliğe uçtu.
Sohum'da şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bir noktada demiryolu ile belediye çöplüğü arasında patlama meydana geldi.

Olay yerinde bulunan 1 kişi patlamanın etkisiyle havaya uçtu. Yaklaşık 50 metre yükseğe uçan şahsın bedeni ağaçta asılı kaldı. Çevredeki evlerde yaşayanlar patlamayı güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri ve savcılık olay yerine ulaştığında korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler tarafından ceset ağaçtan indirildi. Cesedin tanınmayacak halde olduğu, bu nedenle kimlik tespitinin zaman alacağı açıklanırken olay yerinde yaşanan patlamanın sebebi hala ekiplerce araştırılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
50 metre yükseklikte asılı kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN