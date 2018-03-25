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'de silah karşıtı öğrenci protestoları

'ta on binlerce kişi sokaklara çıkarak ülkede silah erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler yapılması talebiyle yürüyüşler düzenledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 10:16
ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları

Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı 'de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

AA'nın aktardığına göre; ABD genelinde birçok eyalette gerçekleştiren yürüyüşlere Demokrat Parti'nin kalesi 'ta da onbinlerce kişi katıldı.

Kentteki protestolara dünyaca ünlü müzik grubu the Beatles'in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni John Lennon'ın New York'ta kaldığı otelin önünde, ''Silah şiddetine son verebiliriz'' yazılı tişörtüyle destek verdi.

Öğrenciler aileleriyle birlikte silah karşıtı sloganlar eşliğinde son dönemdeki saldırıları protesto etti ve ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Kongresi'ne silah yasası ile ilgili değişiklik ve silah erişimine kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan silah karşıtı gösterilerin merkezi olan Washington'daki yürüyüşe, yarım milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.

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ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları
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