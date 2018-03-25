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'den İncirlik açıklaması

Merkez Kuvvetler Komutanlığı: ABD, ne 'deki 'nden ne de 'daki Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır. ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı: ABD'nin Türkiye ve Katar'daki İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberlerin sıfır gerçekliği var. Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiği bir zamanda bu zararlı haberler, bölgedeki ortaklar arasında güvensizliği ve ayrılığı besliyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 20:20
ABD'den İncirlik açıklaması

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İncirlik ve 'da bulunan hava üslerinden ayrılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "ABD, ne 'deki 'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Aynı dakikalarda ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığının (AFCENT) resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda da "ABD'nin Türkiye ve Katar'daki İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberlerin sıfır gerçekliği var." denildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiği bir zamanda bu zararlı haberler, bölgedeki ortaklar arasında güvensizliği ve ayrılığı besliyor."

Son birkaç haftadır ABD'nin İncirlik üssündeki muharip kuvvetlerini çektiği iddia ediliyordu.

Ayrıca ABD'nin Katar'da bulunan El Udeyd hava üssündeki kuvvetlerini de azalttığı yönündeki haberler sonrası ABD'nin bu iki üsten çekileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

ABD () ise ABD'nin ile mücadele operasyonlarının azalması ve 'daki karşıtı operasyonların hızlanmasından dolayı bazı muharip kuvvetlerin Afganistan'a takviye amaçlı gönderildiğini ifade etmişti.

Pentagon ABD'nin İncirlik'ten çekileceğine ilişkin haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.

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ABD'den İncirlik açıklaması
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