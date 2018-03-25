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‘Çocuk istismarı’ ve ‘tecavüz’ suçlarında zirve ’nin

Dünyada gelişmiş ülkelerde ‘çocuk istismarı’ ve ‘tecavüz’ suçunun en fazla görüldüğü ülkenin olduğu ortaya çıktı. Ulusal Mahremiyet ve Araştırması verilerine göre, ABD’de 22 milyondan fazla kadın, hayatında en az bir kez tecavüze uğruyor. Ülkenin 27 eyaletinde 12 yaşından küçük çocukların evlendirilmesine izin veriliyor

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 09:50
‘Çocuk istismarı’ ve ‘tecavüz’ suçlarında zirve ABD’nin

Dünyada gelişmiş ülkelerde 'çocuk istismarı' ve 'tecavüz' suçunun en fazla görüldüğü ülkenin olduğu ortaya çıktı.
Ulusal Mahremiyet ve Araştırması verilerine göre, ABD'de 22 milyondan fazla kadın, hayatında en az bir kez tecavüze uğruyor. Her yıl 1 milyon 270 bin kadının tecavüze uğradığı ülkede, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün ilk tecavüze uğradıklarında 12 yaşından küçük oldukları, yüzde 29,9'unun ise 12-17 yaşlarında olduğu belirlendi.

Bir diğer araştırmaya göreyse, ABD'de lise öğretimi alan çocuklardan da yüzde 8'i istemedikleri bir cinsel ilişkiye zorlanıyor. Cinsel saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yüzde 34,2'si aile bireylerinden, yüzde 58,7'si tanıdık kişilerden oluşuyor.

CEZA YOK GİBİ

Ülkede tecavüz zanlılarının sadece yüzde 6'sı nezarethânede bir gece geçiriyor, 16 kişiden 15'i ise hemen salınıyor.

POLİS ŞİDDETİ

Ülkede bu denli taciz ve tecavüz vakası yaşanmasına ve suçluların neredeyse ceza almamasına rağmen, ABD polisinin 2017 'şiddet raporu' ise ürkütücü boyutlarda. Buna göre ABD'de, 2017'nin 365 gününden sadece 14'ünde herhangi bir insan polisler tarafından öldürülmedi. Geçen yıl ülkede tam bin 129 insan polisler tarafından öldürüldü.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ

Bir diğer ürkütücü rakamsa çocuk evlilikleri noktasında. ABD'de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi.

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‘Çocuk istismarı’ ve ‘tecavüz’ suçlarında zirve ABD’nin
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