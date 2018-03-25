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Fransız siyasetçi terörü övmek suçundan gözaltına alındı

Fransız siyasetçi önceki gün meydana gelen rehine operasyonunda yaşamını yitiren fransız jandarma hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle göz altına alındı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 16:39
Fransız siyasetçi terörü övmek suçundan gözaltına alındı
'da bir politikacının, önceki günkü rehine operasyonunda hayatını kaybeden jandarmanın ölümüne dair yazdığı tweet tepkilere neden oldu

Fransa'da bir politikacı, önceki gün yaşanan rehine operasyonunda yaralanarak yaşamını yitiren jandarmanın ölümü hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle "terörü övmek suçundan" gözaltına alındı.

Kamu yayıncısı FranceInfo'da yayınlanan haberde, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (FI) partisi üyesi siyasetçi Stephane Poussier'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, Poussier'nin dün Twitter'da paylaştığı, 2014'te jandarma tarafından öldürülen Remi Fraisse isimli vatandaşa gönderme yaparak, "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" ifadelerine yer verdiği mesajının ülke çapında tepki ve kınamaya yol açtığı belirtildi.

"TERÖRÜ ÖVMEK SUÇUNDAN..."

"Terörü övmek suçu" işlediği gerekçesiyle Poussier, Dives-sur-Mer kentinde bulunan evinde gözaltına alındı.

Poussier'nin partisi Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi tarafından yayımlanan bildiride, Poussier'nin ifadelerinin en ağır şekilde kınandığı ve kendisinin derhal partiden uzaklaştırıldığı bildirildi.

JANDARMA ULUSAL KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı saldırılarda ağır yaralanan 45 yaşındaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede hayatını kaybetmişti. Beltrame, Super U isimli süpermarketteki rehinelerden birinin yerine geçmiş, bu davranışıyla ulusal kahraman ilan edilmişti.

Beltrame'ın daha önce 4 yıl Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de "Cumhuriyet Muhafızı" olarak görev yaptığı ve kısa süre önce bölgede bir terör saldırısı tatbikatını yönettiği öğrenilmişti.

Fransa’da bir markete saldırı: 2 ölü, biri ağır 12 kişi yaralı

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