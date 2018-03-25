"İsrail'in Gazze saldırısı Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü hedef alıyor"

Hamas Sözcüsü Berhum: "İsrail, Gazze'ye yönelik gerginliği tırmandırma adımları atarak ve direnişin mevzilerini hedef alarak, 'Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü'nü başarısızlığa uğratmak için insanları korkutmaya çalışıyor"

İSRAİL, "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"NÜ HEDEF ALIYOR

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısının, cuma günü başlaması planlanan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü hedef aldığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze'ye yönelik gerginliği tırmandırma adımları atarak ve direnişin mevzilerini hedef alarak, 'Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü'nü başarısızlığa uğratmak için insanları korkutmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Saldırının, "Filistin halkının düşmanın planlarını altüst etme ve haklarını geri alma konusundaki ısrarı nedeniyle İsrail'in yaşadığı krizin bir yansıması" olduğunu kaydeden Berhum, İsrail'in, Filistinlilerin iradesini ve direnişini kırma çabalarının başarılı olamayacağını vurguladı.

İsrail'e ait savaş uçakları dün akşam Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait askeri bir mevziyi bombalamıştı. İsrail ordusundan saldırıdan önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki tünelleri aramak için kullandığı askeri teçhizatlara zarar vermek üzere sınır çitlerini geçtiği iddia edilen 4 Filistinlinin gözetlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail askeri güçlerinin yaklaşmasının ardından Filistinlilerin geri çekildiği kaydedilmişti.

Filistinli grupların çağrısıyla 30 Mart'ta Gazze-İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenlenmesi planlanıyor.