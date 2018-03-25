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lilerden Netanyahu hükümetine tepki

'de binlerce kişi Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin sığınmacıların sınır dışı edilmesine ilişkin planına İsrail halkından tepki geldi. İsrail'in sığınmacılara sunduğu "ya gönüllü olarak ayrıl ya da hapse gir" seçeneğine tepki gösteren yaklaşık 10 bin İsrailli başkent Tel Avi'de sokaklara döküldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 10:36
İsraillilerden Netanyahu hükümetine tepki

Başkent Tel Aviv'de toplanan 10 bin li, Netanyahu hükümetinin yaklaşık 42 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına karşı çıktı. İsrail'de binlerce kişi, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Afrikalı sığınmacılara ilişkin planını protesto etti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, başkent Tel Aviv'de toplanan yaklaşık 10 bin İsrailli, Netanyahu hükümetinin yaklaşık 42 bin Afrikalı sığınmacının sınır dışı edilmesi ya da hapse atılması planına tepki gösterdi.

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İsraillilerden Netanyahu hükümetine tepki
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