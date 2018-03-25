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'da 7 dağcı 'ndan düştü

'da Yatsugatake Sıradağları'nda yer alan 'ndan düşen biri kadın üç dağcının öldüğü, dört dağcının ise yaralandığı bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 16:10
Japonya'da 7 dağcı Amida Dağı'ndan düştü

'da, 'ndan 100 metre kadar düşen yedi dağcıdan üçü yaşamını yitirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, polis, Nagano ve Yamanashi bölgeleri arasında uzanan Yatsugatake Sıradağlarında yer alan Amida Dağı'ndan düşen biri kadın üç dağcının öldüğünü, dört dağcının ise yaralı kurtulduğunu belirtti. Diğer bir dağcının olayı polise haber vermesiyle ortaya çıkan kaza sırasında dağcıların, dağın 2 bin 805 metre yükseklikteki zirvesine doğru tırmandıkları belirtildi.

Polis, yaşları 39-63 arasında değişen dağcıların, 2 bin 600 metre yükseklikte bulundukları sırada yaklaşık 100 metre düştüğünün sanıldığını kaydetti.

Yaralı dağcıların, polis helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Japonya'da 7 dağcı Amida Dağı'ndan düştü
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