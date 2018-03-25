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Obama'dan açıklaması

Obama, tehdidine karşı Japonya- ABD ittifakı ve uluslararası toplumun birlikte çalışmasının önemini belirtti. Kuzey Kore'nin lar geliştirmesinin sadece bölge için değil aynı amanda dünya için önemli bir tehdit olduğunu dile getirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 15:01
Obama'dan Kuzey Kore açıklaması

Eski ABD Başkanı Obama: Pyongyang, lar geliştirmeye mütemadiyen devam ediyor. ( lideri) Kim Jong-un, sadece bölge için değil aynı zamanda dünya için önemli tehdit arz eden daha fazla nükleer silah üretme, nükleer silah deneme ve füze fırlatma yeteneğini geliştirme niyetinden bahsetmekten çekinmiyor.

"KUZEY KORE'YE KARŞI ULUSLARARASI TOPLUM BİRLİKTE ÇALIŞMALI"

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore tehdidine karşı Japonya-ABD ittifakının ve uluslararası toplumun birlikte çalışmasının önemini belirtti.

Kyodo ajansının haberine göre, Asya ve Okyanusya ziyareti çerçevesinde Japonya'da bulunan Obama, Tokyo'da düzenlenen uluslararası bir forumda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi.

"KİM JONG-UN SADECE BÖLGE İÇİN DEĞİL AYNI ZAMANDA DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ TEHDİT ARZ EDİYOR"

Obama, "Pyongyang, nükleer silahlar geliştirmeye mütemadiyen devam ediyor. (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un, sadece bölge için değil aynı zamanda dünya için önemli tehdit arz eden daha fazla nükleer silah üretme, nükleer silah deneme ve füze fırlatma yeteneğini geliştirme niyetinden bahsetmekten çekinmiyor." dedi.

İdeal olanın, Kuzey Kore tehdidinin barışçıl şekilde çözülmesi olduğuna işaret eden Obama, Japonya-ABD ittifakının, Pyongyang'a yönelik baskıyı sürdürmek için Güney Kore ve Çin ile çalışmaya devam etmesinin önemine değindi.

Obama, "Şimdiye kadar arzuladığımız gibi açık bir ilerleme görmedik ancak bence önemli olan tek şey, hiçbir ülkenin tek başına, hep birlikte çalışmaktan daha etkin bir şekilde bu sorunu çözemeyeceğini anlamak." diye konuştu.

Forumun ardından, Obama, öğle yemeği için Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.

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Obama'dan Kuzey Kore açıklaması
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