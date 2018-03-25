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'da yangını: Dört ölü, 26 yaralı

'nın Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya adlı alışveriş merkezinde çıkan yangında üçü çocuk biri kadın dört kişi yaşamını yitirdi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 17:23
Rusya'da AVM yangını: Dört ölü, 26 yaralı

Rus haber ajansı Ria Novosti, acil servislerden kaynağa dayanarak yaptığı haberde, yangın sonucunda dört kişinin zehirlenerek yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı belirtti.

Açıklamada hayatını kaybedenlerin çocuk oyun bölümünde oldukları ifade edilirken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıkları bildirildi. Yangının alanı 500 metrekareye ulaştı. Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı.
Olay yerine gelen 210 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi 20 kişiyi kurtarmayı başardı.

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Rusya'da AVM yangını: Dört ölü, 26 yaralı
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