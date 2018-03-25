Fransa
'nın güneybatısındaki Trebes kentinde cuma günü bir süpermarkette yaşanan rehine olayında, terör örgütü DEAŞ
militanına, "Sivilleri bırak, beni al" diyen 45 yaşındaki Yarbay Arnaud Beltrame yaralı olarak kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetti. Cesur davranışıyla örnek olan Beltrame, Fransa halkını yasa boğdu. Beltrame'ın Mayıs 2012'de devletten onur madalyası aldığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yayımladığı mesajında Beltrame'ın çok az rastlanır bir fedakarlık örneği gösterdiğini söylerken, İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Beltrame'in cesaretini överek bu davranışıyla kahraman olduğu yorumunu yaptı. KATLİAM TATBİKATI YAPMIŞ
Yerel medya, Beltrame'ın dört ay önce bir süpermarkette katliam tatbikatında yer aldığını duyurdu. Öte yandan saldırganın öldürdüğü üç kişiden birinin Portekizli olduğu bildirildi. Portekizli yetkililer Fransa'yı saldırıyı önlemede hata yapmakla suçladı.