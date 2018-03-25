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Son dakika: sundan 'a operasyon

Sözcüsü Tümgeneral Resul: "'da 'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı"

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 23:55 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 00:07
Son dakika: Irak ordusundan Sincar'a operasyon

sunun, terör örgütü 'nın 'un ilçesinde çekildiği bölgelere konuşlandığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etti.

Resul, ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söyledi.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde 'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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Son dakika: Irak ordusundan Sincar'a operasyon
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