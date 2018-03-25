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Süper güç lerinden ilaç üretiliyor

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Giriş Tarihi: 25.3.2018
Süper güç genlerinden ilaç üretiliyor

Bilim insanları, olağandışı dirençli insanların DNA'ları sayesinde bazı hastalıklara karşı tedavi üretmeye çalışıyor. ABD merkezli biyoteknoloji firması, bir mutasyonundan esinlenerek yağlı karaciğer hastalığına karşı ilaç geliştiriyor. , 50 bin gönüllü hastanın sağlık kayıtlarını incelemelerinin ardından belirli bir gen mutasyonununa sahip insanların yağlı karaciğer hastalığına bağışıklı olduğunu tespit etti. Gen mutasyonunun siroza yakalanma riskini yüzde 73 azalttığını kaydeden araştırmacılar, mutasyonun etkisini taklit eden ilaç için kolları sıvadı. Araştırmacılar, gen susturucu uzmanlarının yardımıyla yağlı karaciğer hastalığına karşı ilaç üretecek. MIT Technology Review dergisi, insanlardaki mutasyon geni çalışmalarını medikal süper güçlere işaret ettiğini belirterek duyurdu.

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Süper güç genlerinden ilaç üretiliyor
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