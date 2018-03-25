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füze sıyla sarsıldı

'ın başkenti Riyad'a birden fazla sı yapıldı. Saldırının ardından kentin pek çok yerinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Füzelerden biri Riyad'ın kuzeydoğusunda Suudi ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 01:38 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 01:38
Suudi Arabistan füze saldırısıyla sarsıldı

medyasında yer alan haberlere göre, gece saatlerinde Suudi Arabistan hedeflerine yönelik birkaç sı yapıldı. Saldırılardan bazıları Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirdi. Füzelerin Riyad semalarından geçişini ise Suudi vatandaşlar telefonlarıyla kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, balistik füzelerden birinin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği görülüyor.
Saldırıyla ilgili Yemen Ensarullah Hareketi'ne yakın El Mesire televizyonu ise, daha önce Suudi Arabistan'a yönelik tehditler savuran Ensarullah liderliği tarafından kentteki hedeflere balistik füze saldırısı yapıldığını öne sürdü.

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Suudi Arabistan füze saldırısıyla sarsıldı
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