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Trump, Rus diplomatları ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor!

Başkanı , ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 25.3.2018 10:18
Trump, Rus diplomatları ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor!

Başkanı , ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Trump'ın, 'deki üst düzey istihbarat subayı olan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin bu kararı aldığı belirtiliyor. Trump'ın, 26 Mart tarihinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta Salisbury'de bir restoranda sinir gazıyla zehirlenmişti.

Skripal ve Yulia'nın yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

İHA'nın aktardığına göre; ayrıca Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) eski albayı Sergey Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dimitri Medvedev'in devlet başkanlığı döneminde çıkan aftan yararlanan eski ajan, 2010'da ile ABD arasında yapılan casus takasında yer almıştı.

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Trump, Rus diplomatları ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor!
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