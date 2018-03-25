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'nin Brüksel Büyükelçiliğine saldırı

Terör örgütü ile iltisaklı olduğu düşünülen grup, Büyükelçilik ve binalarının ön cephesine boya atarak saldırı gerçekleştirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 20:53
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine saldırı

'nin Brüksel Büyükelçiliğine 10-12 kişilik bir grup saldırı düzenledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü ile iltisaklı olduğu düşünülen 10-12 kişilik bir grup, sabah saatlerinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve binalarının ön cephesine kırmızı renkte boyalar atarak saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından polis ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve tutanak tuttu.

Büyükelçilik ve Başkonsolosluk binaları olayın ardından temizletildi.

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Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğine saldırı
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