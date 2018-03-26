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Bakanı Çelik'ten Avusturya Başbakanı Kurz’a tepki

Türkiye- Zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un küstah açıklamalarına AB Bakanı 'ten tepki geldi. "Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz"

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 13:33
AB Bakanı Çelik'ten Avusturya Başbakanı Kurz’a tepki

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye ve arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına içkin yapmış olduğu açıklamalara ilişkin AB Bakanı , "Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz" dedi.

AB BAKANI ÖMER ÇELİK SOSYAL MEDYA'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye ve AB arasındaki müzakere sürecinin sonlandırılmasına içkin yapmış olduğu açıklamalara AB Bakanı Ömer Çelik üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Hem Türkiye hem AB ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken, her zaman olduğu gibi Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan akıl dışı açıklamalar geldi.

KURZ, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN İYİLEŞMESİNDEN NİYE BU KADAR KORKMAKTADIR?

Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylüyor. Her zamanki gibi ciddiye alınacak bir açıklama değil. Sadece Türkiye konusunda değil hemen her konuda Kurz'un açıklamalarının ciddiye alınacak bir tarafı yok. Burada soru şudur: Kurz, Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korkmaktadır? Bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebi nedir" ifadesini kullandı.


Bakan Çelik, Avrupa'da üretilmiş en büyük yalanın, "Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyız ama komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" cümlesi olduğunu vurgulayarak, "Başta Kurz olmak üzere bu yalanı yayanların niyetini biliyoruz. Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz" dedi.

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AB Bakanı Çelik'ten Avusturya Başbakanı Kurz’a tepki
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