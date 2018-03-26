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'den araçlara yeni zorunluluk... Son tarih

'de itibariyle da larda otomatik olarak 112 araması yapan sistemin bulunması zorunlu olacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 21:31
AB'den araçlara yeni zorunluluk... Son tarih 31 Mart

Avrupa Birliği'nde () itibariyle bütün da larda otomatik arama yapacak yardım sistemleri yer alacak.

AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından 2015 yılında onaylanan "eCall" adlı düzenleme 31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle, AB'de trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV ve hafif kamyonetlerde acil durumlarda otomatik olarak arama yapan sistemin bulunması zorunlu olacak.

Yeni sistemle AB ülkesi 28 ülkede bir motorlu taşıt kaza yaptığında, aracın içindeki sistem otomatik olarak 112'yi arayacak.

Eğer yolcu bu esnada konuşacak durumda değilse kazanın gerçekleştiği yerin bilgisi en yakın acil merkezine iletilecek. Böylece bölgeye acil servisler hızla müdahale edebilecek.

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AB'den araçlara yeni zorunluluk... Son tarih 31 Mart
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