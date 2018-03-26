Akın akın geldiler...

Turizmin başkenti Antalya'nın en önemli turizm bölgelerinden Aksu ilçesinin KunduTurizm Merkezi'nde, kış sezonunu durgun olarak geçiren esnafın yüzünü İranlı ve yerli turistler güldürüyor.



Ülkelerindeki 14 günlük Nevruz tatili için Türkiye'ye giriş yapan İranlı turistler, yaklaşan sezon öncesi esnafa rahat bir nefes aldırıyor. Yaklaşık 860 esnafın, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar yer alıyor. Farsça ve Türkçe duyurularla ürünlerin tanıtıldığı pazarda hafta başıyla birlikte hareketlilik başladı. 5 ile 200 TL arasındaki fiyatlarla kıştan kalan ürünlerini sezon öncesi uygun fiyata elinden çıkarmanın hesabını yapan esnaf, kısa süreli pazarda, yaklaşan sezon öncesi borçlarını ödeyip, yeni ürünler almayı İranlı turiste bağladı. Esnaf pazarı sadece İranlılara değil, yerli turistinde hitap ettiğini belirtti.



