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Leyen Üssü'nde

Ursula von der Leyen 'da bulunan Üssü'nde Alman askerlrini ziyaret etti. ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Afganistan'da uzun vadeli bir göreve hazırlandıklarını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 09:35
Almanya Savunma Bakanı Leyen NATO Üssü'nde

Ursula von der Leyen, 'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan Üssü'nde Alman askerlerini ziyaret etti. Von der Leyen, Mezar-ı Şerif şehrindeki üssü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Afganistan'da uzun vadeli bir göreve hazırlandıklarını söyledi.

Afganistan'a yeni gönderilecek Alman askerlerinin Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği vereceğini belirten von der Leyen, misyonun süresinin ülkedeki güvenlik durumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Afganistan'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye henüz hazır olmadığını sözlerine ekledi.

Alman Savunma Bakanı Von der Leyen'in ziyaret sırasında Afgan yetkililerle görüşüp görüşmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Almanya Savunma Bakanı Leyen NATO Üssü'nde
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