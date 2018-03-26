Avrupa ülkeleri Rus büyükelçileri çağırıyor

Birçok Avrupa ülkesi, yakında gerçekleşecek diplomatik sınır dışı edilmesiyle alakalı olarak Rus büyükelçileri dışişleri bakanlığına çağırdı.

Rusya'nın Avrupa'da görev yapan büyükelçileri, yakında gerçekleşecek diplomatik sınır dışı edilme konusuyla ilgili olarak birçok Avrupa ülkesinin Dışişleri bakanlıkları tarafından çağırıldı. AB genelinde bir dizi ülkenin bu hafta Rus diplomatlarını sınır dışı etmesi bekleniyordu. Bu kapsamda, Letonya, Litvanya, Estonya ve Polonya Rus büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırdığı bildirildi.

AB LİDERLERİ CASUS KRİZİNİN ARDINDA RUSYA'NIN OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

AB liderleri geçtiğimiz hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantıda, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi olayının arkasında büyük olasılıkla Rusya'nın bulunduğunu kabul etmişti. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cuma günü AB Liderler Zirvesi'nin sonunda yaptığı açıklamada, birden fazla ülkenin Rus diplomatları sınır dışı edeceğini söyleyerek, ancak bunun bütün grubu kapsayacağını sanmadığını söylemişti.