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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: ile üyelik görüşmeleri sonlandırılsın

Gözler Varna'da yapılacak - zirvesine çevrilmişken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi

Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:33
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Türkiye ile üyelik görüşmeleri sonlandırılsın

Bulgaristan'ın Varna kenti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in de katılacağı -AB zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan Türkiye karşıtı bir açıklama geldi.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Kurz, Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

"KOPENHAG KRİTERLERİ ARTIK UYGULANMADIĞI İÇİN SONLANDIRILMALI"

Kurz, "Temel demokratik değerler ve insan hakları ihlalleri göze alınırsa Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmeleri, artık uygulanmadığı için sonlandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Kurz, Türkiye'nin halen önemli bir ortak olduğunu ve Ankara ile birlik arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk zemininde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği 2005 yılında tam üyelik için müzakereler başlamıştı. Ankara-Brüksel ilişkileri özellik 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası yaşanan siyasi krizlerle kopma noktasına gelmişti.

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz: Türkiye ile üyelik görüşmeleri sonlandırılsın
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