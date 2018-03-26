Doğu Guta’dan dev tahliye

Şam
rejiminin 18 Şubat'tan beri saldırılarını yoğunlaştırdığı ve en az bin 600 kişinin ölümüne neden olduğu Doğu Guta
'dan sivillerin tahliyesi sürüyor. Muhalifleri ve sivilleri taşıyan otobüslerin haftasonu boyunca gerçekleştirdiği tahliyelerle birlikte, Doğu Guta'dan çıkan sivillerin sayısı 105 bini buldu. Rejimin resmi haber ajansı SANA tarafından teyid edilen bilgilere göre, Esad kontrolü altındaki bölgelerde kalmak istemeyen muhalifleri taşıyan araçlar İdlib
'e gönderildi. Reuters haber ajansının insan hakları ögrütlerine dayandırdığı haberine göreyse Doğu Guta'dan tahliye edilen kimi grupların rejim ordusu tarafından zorla silah altına alındığı gözlemlendi.
Rejim ordusu ve Esad'a bağlı milislerin sivilleri de hedef alan ve varil bombası gibi yasaklı silahları kullandığı harekat sonrasında, Şam'a 10 kilometre uzaklıktaki Doğu Guta bölgesinin yüzde 90'ını ele geçirdiği öğrenildi. Suriye
savaşındaki kayıpları takip eden Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporlarına göre Suriye savaşının neredeyse tamamı boyunca muhaliflerin elinde bulunan 400 bin nüfuslu Doğu Guta'nın, sadece Duma kasabasına rejim birlikleri girmedi. DRAM BÜYÜYOR
İç savaşın en büyük insanlık dramlarından birine sahne olan Doğu Guta bölgesindeki sivillere yardım sorunu ise devam ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Suriye Sorumlusu Lorena Bilbao'nun Berlin'de yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'daki şiddetli çatışmalar nedeniyle yardım imkanlarının sınırlarına dayanıldığı" belirtildi. Bölgede hastanelerin ve tıbbi yardım merkezlerinin boşaltıldığı kaydedilerek, halka tıbbi yardım ulaştırılamadığına dikkat çekildi.