Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İngiltere'den flaş açıklama “Dünyanın sabrı Putin’e karşı tükeniyor”

İngiltere'den flaş açıklama “Dünyanın srı Putin’e karşı tükeniyor”

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, eski Rus ajanının sinde rolü olduğu öne sürülen Putin için “Dünyanın srı Putin’e karşı tükeniyor” dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 14:47
İngiltere'den flaş açıklama “Dünyanın sabrı Putin’e karşı tükeniyor”

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, eski Rus ajanı 'in sinde rolü olduğu öne sürülen Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı "Dünyanın srı tükeniyor" dedi.

DÜNYA İNGİLTERE'NİN TUTUMUNDA BİRLEŞTİ

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesine ilişkin dünyanın İngiltere'nin tutumunda birleştiğini söyledi. Estonya ziyaretinde açıklamalarda bulunan Williamson, "Dünya'nın Putin'e karşı sabrı tükendi" dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin, "AB liderleri Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunmadığı konusunda İngiltere hükümetiyle hemfikir" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya'dan İngiltere’ye sert tepki

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'den flaş açıklama “Dünyanın sabrı Putin’e karşı tükeniyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN