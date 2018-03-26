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ordu güçleri ’da konuşlandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Irak ordu güçleri Sincar’da konuşlandı
ordusunun, terör örgütü 'nın Musul'un ilçesinde çekildiği bölgelere konuşlandığı bildirildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etti. Resul, ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söyledi. Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.
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Irak ordu güçleri Sincar’da konuşlandı
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