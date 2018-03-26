Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı

askerleri yi gözaltına aldı

devlet radyosunun haberine göre, İsrail askerlerinin 'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "illegal eylemlere karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:08
İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı

askerlerinin işgal altındaki 'da yi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "illegal eylemlere karıştıkları" iddiasıyla 43 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İSRAİL'DE YAKLAŞIK 7 BİN FİLİSTİNLİ BULUNUYOR

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN