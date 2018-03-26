Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsviçre'den skandal ermeni soykırım anıtı kararı

'den skandal ermeni soykırım anıtı kararı

Ermeni diasporasının sözde "soykırım" anıtı baskısı skandal bir karara yol açtı. Cenevre Kanton Mahkemesi anıtının yapılmasına izim verdi

Giriş Tarihi: 26.3.2018 16:29
İsviçre'den skandal ermeni soykırım anıtı kararı

Ermeni diasporasının sözde "soykırım anıtı" baskısı, 'nin ise diplomatik mücadelesi sürecinde bir Cenevre Kanton Mahkemesi karar aldı.

DEFALARCA REDDEDİLMİŞTİ

Ermeni diasporasının defalarca anıtın dikeleceği alanı Cenevre belediyesine sunmasına rağmen belediye çeşitli nedenlerde bu isteği ret etmişti. Ancak son olarak Trembley Park önerisine Cenevre Kanton Mahkemesi onay verdi. Mahkeme bütün şikayetleri göz ardı ederek bu kararı verdiğini açıkladı.

Ermeni diasporasının anıt ile ilgili olarak 2011 yılında açtığı proje yarışmasını Ermeni asıllı Fransız sanatçı Melik Ohanyan kazanmıştı.

Şimdi skandal anıtın açılış tarihi 24 Nisan 2018 olarak planlanıyor, fakat konu ile ilgili olan koordinatör Stefan Kristensen
açılışın 13 Nisan'da yapılacağını söyledi.

Öte yandan Türk Batı Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Bayar yaptığı açıklamada; bu anıtın öncelikle yapılmaması, sonra da dikilmemesi için çalışmalar yaptığını, konu ile ilgilenen Türk tarafı avukatı Yves Nidegger'in bu
çalışmada yer aldığını ve daha son sözü söylemediklerini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsviçre'den skandal ermeni soykırım anıtı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN