Katalan lidere Almanya’da gözaltı

Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, dün Almanya
'da gözaltına alındı. Madrid hükümetinin "ayaklanma ve isyanla" suçlayarak Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardığı Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, Puigdemont'un Finlandiya'da yaptığı görüşmelerin ardından Belçika'ya dönmek üzere yola çıktığını, Danimarka-Almanya sınırında Alman polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Hakkında, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası soruşturma başlatılan Puigdemont, Belçika'ya kaçmıştı.