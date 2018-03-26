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Katalan lidere ’da gözaltı

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Katalan lidere Almanya’da gözaltı
Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, dün 'da gözaltına alındı. Madrid hükümetinin "ayaklanma ve isyanla" suçlayarak Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardığı Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, Puigdemont'un Finlandiya'da yaptığı görüşmelerin ardından Belçika'ya dönmek üzere yola çıktığını, Danimarka-Almanya sınırında Alman polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Hakkında, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası soruşturma başlatılan Puigdemont, Belçika'ya kaçmıştı.
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Katalan lidere Almanya’da gözaltı
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