Kosova'ya yasa dışı giren Sırp yetkili gözaltına alındı

Kosova polisine bağlı özel harekat birimleri tarafından bir toplantı salonuna düzenlenen baskın sırasında Djuriç'in gözaltına alınmasının ardından Kuzey Mitroviça'nın karıştığı, şehir merkezinde siren ile silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

SIRPLAR EYLEM DÜZENLEDİ

Şehir merkezinde toplanan Kosovalı Sırplar, Kosova polisi aleyhine slogan attı. Sırplar, eylem düzenleyerek, Marko Djuriç'in gözaltına alınmasını protesto etti.

Kosova Hükümeti'nin tüm uyarılarına rağmen ülkenin kuzeyine izinsiz giren Sırbistan'ın Kosova Ofisi Şefi Marko Djuriç özel tim tarafından tutuklanmasının ardından Priştine'ye getirildi.

SINIRDIŞI EDİLDİ

Yüksek güvenlik önlemleriyle Priştine'ye getirilen Djuriç, gözaltı merkezinde tutuldu. Hukuki prosedürlerin ardından Sırp yetkili Djuriç, sınır dışı edildi.

Alınan bilgilere göre Djuriç, Kosova'ya dün gece giriş yaptı. Djuriç, Kuzey Mitroviça'da bir toplantı salonunda Sırp halkı temsilcilerine hitap ettiği sırada, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.