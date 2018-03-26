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'ya yasa dışı giren yetkili gözaltına alındı

’ya girmek için yetkili makamlardan izin talep etmeyen Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Şefi olan , Kosova polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı, ların çoğunlukta olduğu şehrinde gerçekleştirildi. Kosova’ya yasa dışı yollardan giren Djuriç ile birlikte Zeljko Joviç de gözaltına alındı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 22:49
Kosova'ya yasa dışı giren Sırp yetkili gözaltına alındı

polisine bağlı özel harekat birimleri tarafından bir toplantı salonuna düzenlenen baskın sırasında Djuriç'in gözaltına alınmasının ardından 'nın karıştığı, şehir merkezinde siren ile silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

SIRPLAR EYLEM DÜZENLEDİ

Şehir merkezinde toplanan Kosovalı lar, Kosova polisi aleyhine slogan attı. Sırplar, eylem düzenleyerek, 'in gözaltına alınmasını protesto etti.

Kosova Hükümeti'nin tüm uyarılarına rağmen ülkenin kuzeyine izinsiz giren Sırbistan'ın Kosova Ofisi Şefi Marko Djuriç özel tim tarafından tutuklanmasının ardından 'ye getirildi.

SINIRDIŞI EDİLDİ

Yüksek güvenlik önlemleriyle Priştine'ye getirilen Djuriç, gözaltı merkezinde tutuldu. Hukuki prosedürlerin ardından Sırp yetkili Djuriç, sınır dışı edildi.

Alınan bilgilere göre Djuriç, Kosova'ya dün gece giriş yaptı. Djuriç, Kuzey Mitroviça'da bir toplantı salonunda Sırp halkı temsilcilerine hitap ettiği sırada, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.

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Kosova'ya yasa dışı giren Sırp yetkili gözaltına alındı
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