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'ye ait özel bir tren Pekin'e geldi

Japon basınında 'ye ait alışılmadık bir şekilde korunan bir trenin Pekin'e geldiği ve trende üst düzey bir heyet bulunduğu haberi yer aldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 18:01
Kuzey Kore'ye ait özel bir tren Pekin'e geldi
Yerel basında, trende lideri Kim'in bulunabileceği spekülasyonlarına yer verildi Kuzey Kore'ye ait yüksek koruma sağlanan bir trenin 'in başkenti Pekin'e geldiği bildirildi.

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.

KİM JONG-UN'UN TRENDE OLABİLECEĞİ İHTİMALİNE YER VERİLİYOR

Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.

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Kuzey Kore'ye ait özel bir tren Pekin'e geldi
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