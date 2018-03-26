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Midesinde taşıyarak 'ye kaçıracaktı... Böyle yakalandı!

Ülkesinde yaşadığı maddi sorunların ardından uluslararası kaçakçılığına başlayan Hector Saul Pico G. 'ye midesinde 1.2 kilo ağırlığında kokaini sokmak istedi. Ancak uçağının Frankfurt'ta yaptığı aktarma sırasında karnındaki kokain Alman polisi tarafından fark edildi.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:58
Midesinde taşıyarak Türkiye'ye kaçıracaktı... Böyle yakalandı!

Alman Bild gazetesinde yayımlanan Kolja Gärtner imzalı habere göre; Venezuelalı Hector Saul Pico G. mafya üyelerinin para teklif etmesi üzerine 'ye kaçakçılığı yapmayı kabul etti.

MİDESİNDE 1.2 KİLOGRAMLIK KOKAİN İLE...

Venezuela'da yaşanan ekonomik krizden önce site yöneticisi olarak çalışan Pico G.'nin midesine 1.2 kilogramlık kokain yerleştirildi. Venezuela'dan Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan adam 'nın Frankfurt kentinde aktarma için ülkeye indi. Ancak yapılan güvenlik kontrollerinde adamın midesindeki kokain tespit edildi.

Venezuelalı adam Türkiye'ye gelmesi karşılığında 1000 euro teklif edildiği belirtilirken, bu rakamın kriz nedeniyle Venezuela'da büyük bir meblağa denk geldiği ifade ediliyor.

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Midesinde taşıyarak Türkiye'ye kaçıracaktı... Böyle yakalandı!
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