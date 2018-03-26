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, veba salgını nedeniyle ve sınırlarına çekecek

Tarım Bakanı Krzystof Jurgiel, ülkesinin " domuz vebası" salgını nedeniyle ve sınırına çekeceğini açıkladı. Çekya, Romanya ve Moldova'da da görülen Afrika domuz vebası salgını, Polonya'da 2014 başında Belarus'tan gelen yan domuzlarda tespit edilmişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 21:44 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 22:04
Polonya, veba salgını nedeniyle Ukrayna ve Belarus sınırlarına tel örgü çekecek

Bakan Jurgiel, 'ya ziyarette bulunan Avrupa Birliği () Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, hükümetin domuz vebası salgınıyla mücadele kapsamında doğu sınırlarına çekmeyi planladığını belirterek tel örgünün Polonya- ve Polonya- sınırlarına çekilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Jurgiel, tel örgü inşa çalışmalarının eylül ayında başlamasının beklendiğini söyledi.

2 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK

Yüksekliği 2 metre olarak planlanan tel örgünün yaklaşık 70 milyon avroya mal olması bekleniyor.

Çekya, Romanya ve Moldova'da da görülen Afrika domuz vebası salgını, Polonya'da 2014 başında Belarus'tan gelen yaban domuzlarda tespit edilmişti.

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Polonya, veba salgını nedeniyle Ukrayna ve Belarus sınırlarına tel örgü çekecek
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