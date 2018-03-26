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’da ı: 37 ölü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Rusya’da AVM yangını: 37 ölü
'nın Sibirya bölgesi Kemerovo şehrinde bulunan bir alışveriş merkezindeki () ı faciayla sonuçlandı. Şehir merkezindeki AVM'nin üst katında, sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bir anda bütün AVM'yi yoğun duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk aşamada yangında 5 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ancak saatler ilerledikçe çok ağır bir tablo ortaya çıktı. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, ölü sayısının 37'ye ulaştığı kaydedildi. Yerel basında çıkan haberlere göre yangında 43 kişinin yaralandığı, 70'e yakın kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.
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Rusya’da AVM yangını: 37 ölü
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