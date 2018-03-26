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’da 'de : 37 ölü

’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan da ölü sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 00:54 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 01:50
Rusya’da AVM'de yangın: 37 ölü

'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan da ölü sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıktı.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 37'ye ulaştığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre 43 kişinin yaralandığı, 70'e yakın kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

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Rusya’da AVM'de yangın: 37 ölü
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