Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Sevakin Limanı rehabilitasyon projesine Katar'dan destek

rehabilitasyon projesine 'dan destek

; 4 milyar dolara mal olması planlanan Sudan'ın rehabilitasyon projesini finanse edecek.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 10:24
Sevakin Limanı rehabilitasyon projesine Katar'dan destek

Sudan Ulaştırma, Yol ve Köprüler Bakanı Mekkavi Muhammed Avad, resmi temaslarsa bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin, rehabilitasyon projesinde ortaklık kurma konusunda anlaştığını söyledi.

PROJE 4 MİLYAR DOLARA MÂL OLACAK

Katar ile Sudan'ın 2020'de tamamlanması beklenen projeyle ilgili anlaşmayı bugün imzalayacağını dile getiren Avad, 4 milyar dolara mal olacak projenin finansmanını Katar'ın karşılayacağını, buna karşılık da limanda yüzde 49 pay sahibi olacağını ifade etti.

Avad, söz konusu projeyle, bir zamanlar canlı ekonomik bir merkez olan Sevakin Limanı'nın bu rolünün yeniden işlevsel hale geleceğini belirtti. Öte yandan Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir de Sulaiti ile başkent Hartum'daki 'nda Sevakin Limanı rehabilitasyon projesini görüştü.

BAZI KONULARDA MUTABAKATA VARILDI

Sudan haber ajansı Suna'ya göre, Sulaiti, Beşir ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu projeyle ilgili bazı konularda mutabakata varıldığını aktardı. Sevakin Limanı, Port Sudan'dan sonra ülkenin en büyük ikinci limanı olma özelliğini taşıyor.

Sevakin Adası'nda hedef 5 milyon

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevakin Limanı rehabilitasyon projesine Katar'dan destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN