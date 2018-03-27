‘ABD, Türkiye ve YPG arasında sıkıştı’

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı, yabancı medyada konu olmayı sürdürüyor. ABD merkezli Washington Post gazetesinin başyazısında Afrin harekatı üzerinden Ankara - Washington ilişkileri ele alındı. ABD ile Türkiye arasındaki "çatlağın derinleştiğini" savunan gazeteye göre Trump yönetimi, Suriye'de "ciddi bir stratejik sorunla" karşı karşıya. Gazete, "ABD halen Suriye'de ciddi bir stratejik sorun ile karşı karşıya, yani Fırat'ın doğusunda uzun bir toprak parçası üzerindeki fiili kontrolünü, bir NATO müttefikiyle mücadele etmeden nasıl koruyacak. DEAŞ'ı tamamen yenmek için sürekli bir ABD varlığı gerekiyor. Ancak Türkiye ile ittifakı korumak çıkarları için de hayati önem taşıyor" yorumunu yaptı. Analizde iki müttefik arasındaki anlaşmazlığın odağında "ABD'nin, Türkiye'nin terörist olarak adlandırdığı YPG'nin liderliğindeki SDG ile ortaklığının bulunması" gösterildi.

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