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Giriş Tarihi: 27.3.2018
‘ABD, Türkiye ve YPG arasında sıkıştı’

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür 'nun Zeytin Dalı Harekatı, yabancı medyada konu olmayı sürdürüyor. merkezli gazetesinin başyazısında Afrin harekatı üzerinden - Washington ilişkileri ele alındı. ABD ile arasındaki "çatlağın derinleştiğini" savunan gazeteye göre Trump yönetimi, Suriye'de "ciddi bir stratejik sorunla" karşı karşıya. Gazete, "ABD halen Suriye'de ciddi bir stratejik sorun ile karşı karşıya, yani Fırat'ın doğusunda uzun bir toprak parçası üzerindeki fiili kontrolünü, bir NATO müttefikiyle mücadele etmeden nasıl koruyacak. 'ı tamamen yenmek için sürekli bir ABD varlığı gerekiyor. Ancak Türkiye ile ittifakı korumak çıkarları için de hayati önem taşıyor" yorumunu yaptı. Analizde iki müttefik arasındaki anlaşmazlığın odağında "ABD'nin, Türkiye'nin terörist olarak adlandırdığı 'nin liderliğindeki SDG ile ortaklığının bulunması" gösterildi.

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‘ABD, Türkiye ve YPG arasında sıkıştı’
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