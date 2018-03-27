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'DE çatlaklar oluşmaya başladı...

Günter Verheugen: "'ya karşı varsayımlarla hareket etmek yanlıştır"

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:22
AB'DE çatlaklar oluşmaya başladı...

Rus çifte ajan Sergey Skripal'in 'de kızıyla birlikte zehirlenmesinin ardından 16 üyesi ülkenin yanısıra, Ukrayna, Kanada, Norveç, Arnavutluk, Makedonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı ederek İngiltere ile dayanışma göstermesine. eski AB Komiseri Günter Verheugen'den tepki geldi. Skripal davasında 'ya karşı yaptırımlarını eleştiren Verheugen, "Varsayımlarla Rusya'ya karşı hareket etmek yanlıştır" dedi.

"YAPILACAK YAPTIRIMLARIN GERÇEKLERE DAYILI OLMALIDIR"

Sergei Skripal ve kızı Julija'ya yapılan zehirli saldırı ile ilgili olarak yapılan açıklamaların hepsinin varsayım üzerine yapıldığını bundan dolayı da Rusya'ya diplomatik yaptırım adı altında diplomatların sınır dışı edilmesinin yanlış olduğunu savunun Verheugen, "Augsburger Allgemeine" gazetesine verdiği demeçte, "Yapılacak yaptırımların gerçeklere dayılı olmalıdır" açıklamasında bulundu.


Öte yandan, Alman Yeşiller Partisi dış ilişkiler uzmanı Jüngen Trittin'de Rus diplomatların Almanya ve diğer AB ülkelerinden sınır dışı edilmesini eleştirdi. Trittin, ""Sağlam bir delil olmaksızın ve sadece Rusya'ya karşı düzenleyici deliller gerekçesiyle Rusya'ya karşı cephe açmak yeni bir Soğuk Savaş'a karışmak anlamsızdır. Sonuç olarak, Batı sınır dışı eylemi taraflara hiçbir şey kazanacaktır" dedi.

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AB'DE çatlaklar oluşmaya başladı...
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