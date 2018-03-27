Afganistan’a Türkiye’den öğretmen gönderiliyor

Türkiye, Afganistan'da devraldığı FETÖ bağlantılı okullarda görev yapmaları için öğretmenler gönderecek. 30'dan fazlası kadın 120 öğretmenin Afganistan'a gittiği bildirildi. BBC'nin haberine göre bu adım, Türkiye'nin 12 okul ve 3 dershaneyi Maarif Vakfı'nın denetimi altına almasından bir ay sonra atıldı. Denetime yönelik anlaşma 26 Şubat'ta Kabil'de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Afganistan Eğitim Bakanı Muhammed İbrahim Şinvari arasında imzalanmıştı. Bakan Yılmaz, Afganistan'daki mevcut okullar ve yeni yapılacak okullarla birlikte toplam okul sayısının 28'e çıkacağını söylemişti.

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