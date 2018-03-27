Albinolar: Cadı değil güzeliz

Birçok Afrika
ülkesinde "cadı" ve "büyücü" oldukları gerekçeleriyle öldürülen albino
lar için bu kez özel bir etkinlik düzenlendi. Afrika ülkesi Zimbabwe, Albino Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Doğuştan gelen albino hastalığı nedeniyle vücutlarında renklenmeyi sağlayan melanin pigmentleri bulunmayanlar için gerçekleştirilen etkinlikte 13 güzel, birincilik için yarıştı. Albinolara farkındalığı artırmayı hedefleyen yarışmada birinci seçilen 22 yaşındaki Sithembiso Mutukura "Hayatımın geri kalan kısmında da albinolar için farkındalıkları artırmaya çalışacağım" dedi.