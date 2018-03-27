Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Albinolar: Cadı değil güzeliz

lar: Cadı değil güzeliz

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Albinolar: Cadı değil güzeliz
Birçok ülkesinde "cadı" ve "büyücü" oldukları gerekçeleriyle öldürülen lar için bu kez özel bir etkinlik düzenlendi. Afrika ülkesi Zimbabwe, Albino Güzellik Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Doğuştan gelen albino hastalığı nedeniyle vücutlarında renklenmeyi sağlayan melanin pigmentleri bulunmayanlar için gerçekleştirilen etkinlikte 13 güzel, birincilik için yarıştı. Albinolara farkındalığı artırmayı hedefleyen yarışmada birinci seçilen 22 yaşındaki Sithembiso Mutukura "Hayatımın geri kalan kısmında da albinolar için farkındalıkları artırmaya çalışacağım" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Albinolar: Cadı değil güzeliz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN