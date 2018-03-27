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tahliyeleri havadan görüntülendi

'nin başkenti Şam'ın merkezine 10 kilometre mesafedeki 'da 5 yıldır ablukaya direnen siviller, zorunlu tahliye anlaşması gereği evlerini terk ediyor. İnsan yaşamına dair neredeyse hiçbir izin kalmadığı bölgede onlarla ifade edilebilecek sayıdaki siviller, eşyalarını motorsikletlerle taşımaya çalışıyor. AA'nın drone ile görüntülediği bölge, yıkılmış binalar, camiler ve tahrip olmuş yollardan ibaret... Tamamen yıkılmış bir camimin mihrabı, enkaza dönmüş sokağın ortasında ayakta kalan tek yapı olarak göze çarpıyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 12:10
Doğu Guta tahliyeleri havadan görüntülendi

rejiminin ablukada tuttuğu ve ateşkes kararlarını hiçe sayarak saldırmaya devam ettiği 'da zorunlu tahliyeler sırasında havadan çekilen görüntülerde, az sayıdaki sivillerin motosikletlerle eşyalarını taşıyarak "enkaz kent"e dönen bölgeyi terk ettiği görülüyor.

DOĞU GUTA'NIN ARBİN İLÇESİNİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Arbin'in farklı mahallelerinden görüntülerde, az sayıdaki insanın motosiklet, otomobil ve kamyonetlerine eşyalarını yükleyerek yola dizildiği görülüyor. Görüntülerde insanlardan çok ağır hasar almış apartmanlar, tahrip olmuş tozlu yollar göze çarpıyor. Dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları, terasları görüntüye yansıyor. Teraslarda su depoları, güneş enerjisi panelleri seçilebiliyor.

BİR DAİRENİN BALKONUNDA İSE ÇAMAŞIR ASILI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Farklı mahallelerde yaşam alanlarının tümü yıkılmışken, minaresi sağlam kalmış 3-4 cami göze çarpıyor. Ancak yeşil bir alana bakan caminin minaresinin kubbesinin üstüne devrilmesi görüntüye yansıyor. Bir başka camiin ise tamamen yıkıldığı, yalnızca mihrabının ayakta kaldığı görülüyor.

BİR KAVŞAKTAKİ GÖBEĞE YAPILMIŞ SÜS HAVUZU İSE SALDIRILARDA ZARAR GÖRMEYEN TEK YAPI

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden zorunlu tahliyeler, 22 Mart'ta başlamıştı.

Haresta ilçesinde tahliyeler tamamlandı, diğer yerleşimlerde ise sürüyor. Şimdiye kadar 4 konvoyla 11 binden fazla kişi bölgeyi terk ederken, saldırıların ara ara sürdüğü Duma ilçesi ise anlaşma kapsamına henüz alınmadı.

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Doğu Guta tahliyeleri havadan görüntülendi
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