Esad, Doğu Guta'da bin 433 sivili katletti

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya 19 Şubat- 23 Mart arasında düzenlediği saldırılarda bin 433 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

291 ÇOCUĞU'DA KATLETTİ

Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı rapora göre, Esed rejiminin Rusya ve İran'ın desteğiyle Doğu Guta'ya 19 Şubat- 23 Mart arasında düzenlediği hava ve kara saldırılarında 291'i çocuk, 223'ü kadın toplam bin 433 sivil yaşamını yitirdi.

Raporda, söz konusu süre içerisinde Doğu Guta'ya gerçekleştirilen bombardımanlar sonucu 975'i çocuk, 790'ı kadın olmak üzere toplam 3 bin 607 sivilin yaralandığı bilgisine yer verildi.

REJİM VE DESTEKÇİLERİ DOĞU GUTA'YA BOMBA YAĞDIRDI

Rejim ve destekçileri, halen bir kısmı muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta bölgeye ağır bombardıman başlattı.

Rapora göre, söz konusu süre içerisinde (33 günde) rejim ve Rus savaş uçakları Doğu Guta'daki sivil yerleşimlere 3 bin 294 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma'nın raporunda, Doğu Guta'da rejim ve destekçilerinin 8 bin 70 topçu saldırısı düzenlediği bilgileri paylaşılırken, karadan karaya bin 615 roket saldırısı düzenlendiği ifade edildi. Rejim güçleri bin 213 kez de varil bombası saldırısı yaptı.

REJİM,10 KEZ ZEHİRLİ GAZ KULLANDI

Raporda, aynı dönemde sivillere yönelik 10 kez zehirli gaz kullanıldığı vurgulandı.Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, rejim ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden zorunlu tahliyeler 22 Mart'ta başlamıştı.

Haresta ilçesinden tahliyeler tamamlandı, diğer yerleşimlerde ise sürüyor. Şimdiye kadar 5 konvoyla 18 binden fazla kişi bölgeyi terk ederken saldırıların ara ara sürdüğü Duma ilçesi ise henüz anlaşma kapsamına alınmadı.