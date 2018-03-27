Facebook CEO'su Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade verecek

Adını vermemek kaydıyla konuşan bir Facebook yetkilisi, Zuckerberg'in senatörlerin sorularını yanıtlamak üzere birkaç hafta içinde başkent Washington'daki Kongre'ye geleceğini belirtti.

Zuckerberg'in Kongre'de ifade vermeyi kabul etmesinin, kişisel verileri toplayan diğer şirketlere yönelik baskıyı artırdığına işaret edilen haberde, ABD Senatosu'nun Facebook'un yanı sıra Google ve Twitter'ın CEO'larını ifade vermeye davet ettiği anımsatıldı.

Bu arada, İngiltere ve Avrupa parlamentoları da Zuckerberg'den konuyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapmasını istemişti ancak Zuckerberg'in bu taleplere nasıl karşılık vereceği belirsizliğini koruyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DÜŞÜYOR

Haberin ardından Facebook hisseleri bugün de değer kaybetmeye devam ederken, Twitter ile Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in hisselerinde de düşüş görüldü.

TSİ 19.30'da 154,80 dolara kadar gerileyen Facebook hisselerinin bu saatte günlük kaybı yüzde 3,2'ye ulaştı. Böylece, veri skandalı nedeniyle Facebook hisseleri geçen pazartesiden bugüne yüzde 16,3 değer kaybetti.

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Twitter'ın hisse başına değeri aynı saatte yüzde 9 düşüşle 29,05 dolara kadar gerilerken, Alphabet'in hisseleri de bu saatte yüzde 1,7 kayıpla 1.035 dolardan işlem gördü. ?