Facia kurbanlarının çoğu çocuk 64 ölü

Rusya
'nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehri, önceki gün bir AVM
'de başlayan yangının yaralarını sarmaya çalışıyor. Moskova
'nın 3 bin 600 km doğusundaki Kemerova kentinde bulunan AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı. Rusya Olağanüstü Haller Bakanı Vladimir Puçkov, yangında ölenlerin sayısının 64'e ulaştığını söyledi. Ölenler arasında çocukların da olduğu belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesi'nden verilen bilgiye göre; yangında yaralanan 44 kişiden 10'unun hastanede tedavisi sürüyor. AVM'de bulunan 16 kişiden haber alınamadığı aktarıldı. Yangının çocuklara ayrılmış oyun ve eğlence merkezinde, bazı çocukların dikkatsizliği yüzünden başladığı; oyun oynanırken yakılan bir çakmağın ilk kıvılcımı çaktığı gelen ilk bilgiler arasında. Bir başka iddia ise yangının elektrik kontağından çıktığı yolunda. Kısa sürede yayılan yangında, aynı kattaki sinema salonunda film izleyen çok sayıda çocuğun can verdiği bildiriliyor. Panik yaşayarak sinema ve oyun bölgelerinden kaçmaya çalışan çocuklar ve velilerinin, kapalı sinema kapıları yüzünden zamanında binayı terk edemedikleri, dumanlar ve alevler içinde kaldıkları bildiriliyor. Yangının başladığı dükkânın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Son mesaj: Yanıyoruz!
Yangından kurtulmaya çalışanların dördüncü kat pencerelerinden çaresizlik içinde aşağı atladığı görüntüler, izleyenleri ağlatıyor... AVM'nin önünde saatlerce kendi çocuklarından haber alabilmek için son bir umutla bekleyen yakınlarının hali yürekleri parçalıyor. Ve en hüzünlüsü, yangın sırasında binada kurtarılmayı beklerken ailesine cep telefonuyla mesaj atan Mariya Moroz'un yazdıkları: "Yanıyoruz... Belki de elveda...." 'Kapılar kapalıydı kaçamadılar'
Felakette
ihmal izleri çoğaldıkça, sosyal medyada tepkiler de artıyor. Yukarıdaki fotoğrafı yayımlayan K. Pravda gazetesi, şehirdeki okullardan birinin 5A sınıfı öğrencilerinin tümünün AVM'nin sinema salonunda film izlediklerini, yangın sırasında sinemanın kapılarının dışarı çıkmayı engelleyecek şekilde kapalı olduğunu bildiriyor. Gazeteye konuşan velilerden bir görgü tanığı, zorlukla kapıyı açıp dışarı çıktıklarında koridorda görüş mesafesini sıfıra düşüren siyah dumanlarla karşılaşıp şoke olduklarını, panik ortamında çocukların anne babalarını kaybettiklerini ve büyük bir dram yaşandığını anlattı. Erdoğan'dan taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yangında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e baş sağlığı mesajı gönderdi. Putin'e "Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum" diye hitap eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Yangında bazıları çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin vefat ettiğini derin teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve milletim adına, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, size ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum." Başbakan Binali Yıldırım da facia nedeniyle Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev
'e taziyelerini iletti. ANKARA