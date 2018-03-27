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'de "" öncesi bisiklet yarışı yapıldı

'de li grupların çağrısıyla cuma günü başlayacak "" etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi. "Büyük Dönüş Yürüyüşü" organizatörleri tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 200 Filistinli genç katıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 16:48
Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü öncesi bisiklet yarışı yapıldı

sokaklarında pedal çeviren gençler, bisikletlerinin önüne "Dönüş ve ablukayı kırma yürüyüşü" yazılı çıkartmalar yapıştırdı.

"İŞGALCİLERE ISRARIMIZI GÖSTERECEĞİZ"

Fetih Hareketi Ulusal İlişkiler Dairesi Temsilcisi Riyad ulvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yarışmayı, etkinlikleri kapsamında tertip ettik. Tüm bu etkinliklerle amacımız, işgalcilere ve dünyaya, topraklarımıza dönüş hakkı konusunda ısrarcı olduğumuzu göstermek." dedi.

ABD'nin davasının tasfiyesi için aldığı kararları reddettikleri yönünde de mesaj verdiklerini aktaran Abdulvahid, bisiklet yarışının Gazze halkını yürüyüşe katılma konusunda teşvik ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze saldırısı Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü hedef alıyor

Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönebilmesi için 30 Mart'ta Gazze-İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenlenmesi planlanıyor.

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Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" öncesi bisiklet yarışı yapıldı
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