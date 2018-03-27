Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" öncesi bisiklet yarışı yapıldı

Gazze sokaklarında pedal çeviren gençler, bisikletlerinin önüne "Dönüş ve ablukayı kırma yürüyüşü" yazılı çıkartmalar yapıştırdı.

"İŞGALCİLERE ISRARIMIZI GÖSTERECEĞİZ"

Fetih Hareketi Ulusal İlişkiler Dairesi Temsilcisi Riyad Abdulvahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yarışmayı, Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında tertip ettik. Tüm bu etkinliklerle amacımız, işgalcilere ve dünyaya, topraklarımıza dönüş hakkı konusunda ısrarcı olduğumuzu göstermek." dedi.

ABD'nin Filistin davasının tasfiyesi için aldığı kararları reddettikleri yönünde de mesaj verdiklerini aktaran Abdulvahid, bisiklet yarışının Gazze halkını yürüyüşe katılma konusunda teşvik ettiğini belirtti.

Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönebilmesi için 30 Mart'ta Gazze-İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenlenmesi planlanıyor.