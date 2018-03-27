Havadan su ürettiler

ABD'nin en prestijli teknoloji üniversitesi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) çöl ortasında havayı suya dönüştürebilen bir teknoloji geliştirildi. MIT uzmanlarının üzerinde çalıştığı prototip, havanın ısı ve güneş ışığı yardımıyla bir tür metal-organik bir elekten geçirerek su elde ediyor. Bu elek, kullandığı her kilogram metal-organik karışımından çeyrek litre su üretmeyi başarmış. MIT, 10 derece nemin bulunduğu çöl ortamında bile güneş enerjisiyle çalışan bu cihazın havayı suya dönüştürebileceğini belirtiyor.

AFRİKA'YA SU UMUDU

?Cihazın geliştirilmesinde erken aşamada olunduğu kaydedilirken, ABD'nin Arizona eyaletindeki çöllerinde denendiği ifade ediliyor. Nature Communications isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre cihaz, Afrika'daki susuzluğa çare olabilir.